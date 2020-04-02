СМС, отправленные на номер 8103, будут бесплатными

Оплата СМС, направленных операторам сотовой связи, будет произведена за счет государства, сообщает Trend со ссылкой на заявление главы пресс-службы Кабинета Министров Ибрагима Мамедова на передаче «Hədəf» на Азербайджанском телевидении.

Председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, в свою очередь отметил, что СМС, отправленные на номер 8103, для получения разрешения на выход из дома, будут бесплатными.

По его словам, не стоит переживать, если подтверждения на отправленные СМС будут опаздывать. Граждане должны терпеливо ожидать ответа на свои обращения.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничения передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности субъектов экономической деятельности в сложившейся ситуации, Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года.