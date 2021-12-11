Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на заявления о намерении выспаться после ухода с поста главы правительства, в первый день на пенсии уже в 08:20 вышла из дома.

Об этом пишет таблоид Bild, который проследил за бывшим канцлером.

Сообщается, что Меркель в четверг вышла из своей берлинской квартиры и поехала в свой новый офис на Унтер ден Линден, причем на улице были пробки. Позже она пошла за покупками в супермаркет Hit Ullrich. В магазине экс-канцлер была с охранником, но тележку везла сама, заметило издание.