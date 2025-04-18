В музее Маурицхёйс в нидерландской Гааге реставраторы выяснили, что две картины из собрания музея не принадлежат кисти Рембрандта.

«Сегодня Маурицхёйс представил результаты исследования трех картин из своей коллекции. Все они были тщательно изучены в реставрационной мастерской», — сообщили в музее, пишет gazeta.ru.

Оказалось, что картины «Портрет Рембрандта с кружевным воротником» (около 1629 года), «Этюд старика» (около 1655-60 гг.) и «Лицо старика» (около 1655-60 гг.), возможно, написаны не самим Рембрандтом. Насчет первых двух картин реставраторы высказали уверенность — насчет третьей пока существуют сомнения.

В 2023 году международная группа ученых из США и Великобритании с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) установила, что картина итальянского мастера эпохи Возрождения Рафаэля «Мадонна с розой» была создана им лишь частично, а некоторые элементы внесли другие люди.