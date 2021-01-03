СМИ сообщили о захвате заложников на юге Лондона

Лондонская полиция находится в районе небоскреба «Осколок» на юге Лондона на фоне сообщений о ситуации с захватом заложников. Об этом сообщило британская газета The Miror.

Отмечается, что днем полиция была вызвана в этот район в связи с угрозами в адрес офицера. Также издание сообщило, что на месте происшествия находятся специальные сотрудники по переговорам.

Отмечается, что улицы были очищены от прохожих. По периметру оцепления припарковано несколько микроавтобусов. Также сообщается, что часть сотрудников полиции замечена в средствах дыхательной защиты.

2 января сообщалось, что в Афганистане боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» угнали автобус с пассажирами. Уточняется, что инцидент произошел в провинции Герат, расположенной на западе страны (iz.ru)