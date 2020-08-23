Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках — ВИДЕО

Толла протестующих в Минске подошла к силовикам, которые выставили оцепление на дороге, ведущей к администрации президента Беларуси. Ее охраняет также военная техника, в том числе БТР.

Протестные СМИ Беларуси сообщают, что якобы в данные минуты идет эвакуация президента Александра Лукашенко.

В частности, жители Минска говорят, что из Острошицкого городка к Минску вылетел вертолет. Рядом с Острошицким городком находится загородная резиденция Лукашенко. Вертолет приземлился у Дворца Независимости. Находятся снайперы.

Официального подтверждения этой информации нет.

Telegram-канал «Пул первого» же опубликовал видео, на котором Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию — Дворец независимости. На записи видно, что Лукашенко несет в руках автомат, похожий на АК, без рожка.

Ранее к резиденции пришли протестующие, но силовики перекрыли им дорогу.