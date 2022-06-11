Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют в июне вместе посетить Киев, сообщила газета BİLD am Sonntag.

По данным источников издания, поездка состоится до саммита Группы семи, который пройдет 26-28 июня.

Напомним, в мае Шольц cообщил, что решение властей Украины отказать президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме стало «заметным инцидентом», который препятствует его поездке в Киев. До этого в апреле украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его «тесных связей с РФ» и одобрения проекта «Северный поток-2 (aif.ru).