СМИ: Неизвестные подбросили свиную голову к дому Нэнси Пелоси

Телеканал CBS San Francisco сообщил о ЧП возле дома 80-летней Нэнси Пелоси, спикера палаты представителей конгресса США, который накануне провалил повышение «коронавирусных» выплат гражданам с 600 до 2000 долларов.

По данным СМИ, неизвестные вандалы — судя по всему, анархистского толка — измазали землю, деревья и ворота красной краской и даже подбросили к ним отрезанную свиную голову.

Уже появились фотографии с места происшествия в Сан-Франциско, однако подлинность снимков пока никто официально не подтвердил. Между тем на них видны надписи, оставленные хулиганами: «Отмените аренду» и «Мы хотим все». В полиции пока не делали никаких заявлений по поводу предполагаемого акта вандализма, также никто не взял на себя ответственность за случившееся (rg.ru).