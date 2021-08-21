Индийцы, которые ранее были захвачены возле аэропорта Кабула членами движения «Талибан», освобождены. Cоответствующую запись разместила в Twitter газета The Times of India.

«Все «похищенные» индийцы в безопасности в Кабуле. Готовятся документы для эвакуации», — говорится в публикации.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что около 150 человек, большинство из которых — граждане Индии, были похищены талибами возле аэропорта в Кабуле.

По новым данным телеканала, который ссылается на источники в Афганистане, индийские граждане, ожидающие эвакуационных рейсов рядом с аэропортом афганской столицы, были доставлены в ближайший полицейский участок для опроса и проверки проездных документов.

Как сообщает NDTV, индийские власти пытаются добиться того, чтобы как можно больше граждан страны прибыли в аэропорт Кабула, где они могли бы чувствовать себя в безопасности, пока готовится их эвакуация. По разным оценкам, в Афганистане могут оставаться еще порядка 1 тыс. индийцев. Среди них около 200 сикхов и индусов, которые пока находятся в гурдваре (сикхском храме) в Кабуле.

По данным агентства Reuters, представитель «Талибана» отрицает факт похищений иностранных граждан на территории Афганистана. Однако он подтвердил, что талибы опрашивают некоторых из них, прежде чем они покинут страну.

Ранее в субботу индийский военно-транспортный самолет C-130 вывез из Кабула более 85 индийцев. Как сообщило информационное агентство ANI со ссылкой на источники, самолет приземлился на дозаправку в Таджикистане и затем прибудет на индийскую территорию. Это был уже третий эвакуационный борт, который вывез индийских граждан из Кабула после того, как афганская столица была захвачена бойцами радикального движения «Талибан». Ранее 16 и 17 августа военно-транспортные самолеты ВВС Индии C-17 Globemaster вывезли порядка 200 дипломатов и сотрудников посольства, в их числе был и посол Индии в Афганистане Рудрендра Тандон.