Руководство сепаратистской «Армии освобождения Оромо» (АОО) объявило о начале наступления на столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

Как передает ТАСС, отряды «Армии освобождения Оромо» быстрыми темпами приближаются к Аддис-Абебе. Наступление на столицу ведется с юга и запада.

Между тем правительственные силы Эфиопии продолжают развивать успех начатого ими на минувшей неделе крупного наступления на севере страны на повстанцев Тыграя и их союзников, включая АОО. Федеральные войска взяли в пятницу в штате Амхара четыре города, которые были с октября в руках повстанцев. В ходе наступления, которым руководит прибывший 25 ноября на фронт премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, правительственные силы освободили от повстанцев более 20 городов в Амхаре и соседнем штате Афар. При этом федеральные части вернули контроль над рядом крупнейших транспортных узлов в этой части страны. Отряды повстанцев отходят на север, к административной границе штата Тыграй.