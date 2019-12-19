Смертность от неинфекционных заболеваний в Азербайджане составляет 48%

Доля неинфекционных заболеваний по показателю заболеваемости, смертности и инвалидности в Азербайджане по сравнению с инфекционными заболеваниями высока.

Об этом журналистам заявил заместитель министра здравоохранения Рахим Алиев.

Он сказал, что в мире растет показатель старения населения: «Это результат борьбы с инфекционными заболеваниями. Однако растет доля неинфекционных заболеваний. В настоящее время борьба с этими заболеваниями находится в центре внимания. Показатель смертности от неинфекционных заболеваний у лиц до 70 лет в мире составляет 44%. В Азербайджане этот показатель немного выше (48%). В высокоразвитых странах этот показатель не достигает 30%, а составляет лишь 26%».

По словам заместителя министра, поэтому к борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджане следует отнестись серьезно: «Здесь ответственность ложится не только на здравоохранение. Все учреждения должны вместе бороться с этим. Примером являются пропаганда физической активности, просвещение, сокращение количества курящих».(report)