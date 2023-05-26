В Азербайджане выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 11 человек выздоровели.

Как сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров, смертельных случаев среди инфицированных COVID-19 нет.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 179 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 22, вторую дозу получили 110, бустерную дозу – 44 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 3.