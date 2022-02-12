Житель Абшерона признался, что утопил своего двоюродного брата в море 10 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в связи со смертью жителя поселка Сарай Абшеронского района Байрамова Джейхуна Юнис оглу, утонувшего в Каспийском море на территории пляжа в Новханы города Сумгайыт, 21.06.2012 года прокуратура возбудила уголовное дело.

В ходе предварительного следствия причастные к совершению преступления не были установлены и поэтому решением от 19.06.2014 года производство по делу было приостановлено.

Во время оперативно-следственных мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет выяснилось преднамеренное убийство Джейхуна Байрамова, совершенное 10 лет назад его двоюродным братом Фуадом Гасымовым.

На допросе в районной прокуратуре 8 февраля 2022 года Фуад Гасымов признался, что утопил своего двоюродного брата Джейхуна Байрамова во время купания в море.

На основании собранных по делу доказательств Фуаду Гасымову было предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.