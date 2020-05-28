Слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова перенесено на 18 июня

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям в четверг постановил назначить следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 18 июня, сообщил ТАСС из зала суда.

На этот раз заседание из-за ситуации с коронавирусом проходило без участия обвиняемых и носило чисто формальный характер, отмечает агентство.

Отметим, что Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

| 2020-05-28T17:38:05+04:00 28 мая 2020, 18:48|12345 (Пока оценок нет)
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