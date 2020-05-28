Слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова перенесено на 18 июня

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям в четверг постановил назначить следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 18 июня, сообщил ТАСС из зала суда.
На этот раз заседание из-за ситуации с коронавирусом проходило без участия обвиняемых и носило чисто формальный характер, отмечает агентство.
Отметим, что Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.