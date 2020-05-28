Слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова перенесено на 18 июня

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям в четверг постановил назначить следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 18 июня, сообщил ТАСС из зала суда.

На этот раз заседание из-за ситуации с коронавирусом проходило без участия обвиняемых и носило чисто формальный характер, отмечает агентство.