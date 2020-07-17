Слово не воробей – в условиях обострения надо быть сдержаннее

В связи с известными событиями последних дней, в азербайджанском сегменте интернета, в СМИ порой звучат весьма эмоциональные призывы, выражения чувств, далекие от политкорректности, и это, в целом, понятно и объяснимо. Это мысли и высказывания обычных людей, не специалистов в международных отношениях, их можно квалифицировать как отражение определенных настроений в обществе, но в качестве официальной позиции или намерений государства все это рассматриваться не может.

Совсем другое дело, когда неосторожное заявление позволяет себе официальный представитель военного ведомства страны. Речь идет об ответе, который дал журналистам 16 июля пресс-секретарь министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингячевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий, он вдруг заявил, что то же самое можно сделать и с Армянской (Мецаморской) АЭС.

«Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении»,- заявил глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы (цитата по Oxu.az).

И теперь эти его слова тиражируют многие иностранные СМИ.

Заявление это поразительно хотя бы потому, что уже десятилетиями разные ученые региона (в том числе азербайджанские) однозначно говорят о смертельной опасности Мецаморской АЭС для всех наших стран, если на ней случится авария. Это давняя тема и в азербайджанских СМИ, а В.Даргяхлы в силу своей должности, не может не знать, о чем пишет пресса.

Старая советская АЭС в Армении и без того считается объектом, представляющим риск, сейчас она работает не на полную мощность, и в обозримом будущем ее планируется закрыть. Специалисты Грузии, Турции, Азербайджана в прежние годы не раз выступали с предупреждениями, что случись на ней катастрофа, коснется она не одной Армении, а и всех окружающих ее стран. Речь идет о возможности радиоактивного заражения значительной территории, сродни тому, что случилось в Чернобыле.

А после слов В.Даргяхлы возникает ощущение, что этот человек не понимает – угроза есть и для нас в том числе. Делать подобные заявления в момент обострения — вообще недопустимо. Как будто нет других, военных целей в Армении, чувствительных только для нее, по которым наши войска в случае чего могли бы нанести удары.

Например, они могут последовать, если армяне вдруг решат послать ракеты в сторону Мингячевирской ГЭС, обеспечивающей электричеством весь Азербайджан. Безусловно, в Ереване это понимают. Поэтому, вряд ли пойдут на такой риск. Ведь после таких ударов полномасштабная война может стать неизбежной — а кому это надо?

Но, по счастью, пресс-секретарь таких вопросов не решает. Возможно, Даргяхлы сильно устал в последние дни. Скорее всего, ему беспрестанно звонят за комментариями из самых разных стран, из ведущих мировых изданий, и это напряжение уже начинает сказываться на адекватности ответов.

Что тут скажешь? Надо быть как минимум осторожнее.

А то ведь уже и официальный Ереван воспользовался ситуацией. Как передает РИА Новости, вечером того же дня «МИД Армении назвал нарушением международного гуманитарного права угрозы азербайджанского минобороны нанести удар по Армянской АЭС».

«Действия, которыми угрожает министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана», — говорится в заявлении армянского МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомства Армении считает, что «выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа».

«Мы решительно осуждаем ядерные угрозы со стороны Азербайджана, которые свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества», — заявили в МИД Армении.

В Ереване добавили также, что прозвучавшая угроза «свидетельствует о степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана».

Вот так. Из-за одного необдуманного высказывания одного чиновника. Теперь уже азербайджанской дипломатии придется объяснять, как оно все было.

Ну и свинью же подложили новому руководителю отечественного форин-оффиса…

Кстати, после таких ляпов, офицеру необходимо писать рапорт об отставке.