Словакия сообщила о передаче Украине новой партии вооружения. В нее вошли пять вертолетов и «тысячи» 122-миллиметровых ракет для реактивных систем залпового огня «Град».

Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь на своем персональном аккаунте в Twitter.

«Рад подтвердить, что тысячи словацких 122-мм ракет для «Градов» и 5 вертолетов серии Mi были благополучно переданы вооруженным силам Украины. Весь демократический мир помогает Украине защититься от российской агрессии», — написал Надь.

Позже министр обороны уточнил, какие именно геликоптеры передала Словакия нашей стране. Она отправила четыре M1-17 и один Mi-2. В своей армии Словакия заменила эти вертолеты на UH-60M Black Hawk американского производства.

Напомним, западные партнеры договорились о поставках нового вооружения Украине в рамках встречи в формате «Рамштайн-3». США передадут артиллерию, HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons. Канада, Польша и Нидерланды отправят артиллерию, а Германия — РСЗО.