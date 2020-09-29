Слова Эрдогана заставят армян вести себя более сдержанно

С примечательным заявлением выступил в понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган. Он сказал, что «настало время завершить кризис в регионе, начавшийся с армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана».

По словам турецкого лидера, незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе.

«Терпению Азербайджана пришел конец и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Президент отметил, что Турция со всей решимостью продолжит поддержку дружественного и братского Азербайджана.

Последние процессы на Южном Кавказе – хорошая возможность для стран, имеющих влияние в регионе для поддержки справедливого урегулирования конфликта, добавил турецкий лидер.

Интересно, способны ли эти заявления Эрдогана остудить головы в Ереване, и заставить сделать их какие-то шаги, ведущие к прекращению боевых действий? Либо же пойти на компромисс с Баку Никол Пашинян не в силах? Допустимы варианты — либо ему не позволит сделать это его окружение, либо он сам этого не хочет.

Свои мнения на этот счет согласились выразить # известные эксперты.

Политолог, депутат ММ Расим Мусабеков:

— Безусловно, есть основания предполагать, что эти слова Эрдогана заставят армян вести себя более сдержанно, не так нагло, как они привыкли это делать. Я имею в виду, что они же привыкли собирать все свои вооруженные силы и вести войну на азербайджанской территории. Будучи уверенными, что их территория не подвергнется военным ударам. Но с учетом того, что сказал сегодня Эрдоган, я думаю, они станут осмотрительнее в этом смысле. То есть, не только российский контингент, но, я думаю, и значительная часть армянских вооруженных сил останется на территории Армении.

В первую очередь понятно, что если армяне попытаются использовать авиацию и реактивные установки «Искандер» (если русские позволят, конечно), то возмездие будет, и далеко ходить не надо – в Нахчыване все стоит.

Что же касается лично Пашиняна – это популист. Он привык идти на волне общественных настроений. Он не формирует контент, он за ним следует. Ведь он вышел в парламент, сказал, что, да, можно закончить войну, достаточно согласиться на статус высокой автономии Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. «Вы хотите этого?», — спросил он парламентариев. Те сказали – нет. Ну, вот, значит, тогда надо воевать. То есть, он с себя фактически снимает ответственность.

В отличие от первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который, если надо, мог выступить и против доминирующих настроений, Пашинян – популист. Он всегда будет следовать за общественными настроениями. А вот общественные настроения будут меняться по мере того, как туда станут приходить гробы.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Дело в том, что ситуация развивается таким образом, что какие-то заявления, пусть даже высших руководителей сопредельных государств, существенным образом на военно-политическую ситуацию повлиять не могут. Сегодня вся тяжесть и все акценты происходящих в регионе процессов переместились в военную плоскость. А в военной плоскости своя логика.

Армянская армия сегодня напрягла все свои силы, ресурсы и возможности, чтобы остановить наступление азербайджанских войск.

Все понимают, что Азербайджан на промежуточных результатах, которые были достигнуты в последние сутки, останавливаться не намерен – скорее всего, речь пойдет о продолжении освобождения азербайджанских земель. И на этом фоне Армения будет стараться просто спасти положение. К сожалению, мы не видим очевидных признаков того, что Армения собирается спасать положение, но, по крайней мере, есть какие-то предпосылки к этому. В частности, Пашинян уже звонил президентам России, Франции и надеется, что вмешаются внешние силы.

Заявление Эрдогана, конечно, фон для политических процессов в регионе. В частности, фон для действий армянской стороны. Но насколько его слова могут быть услышаны, или же правильно восприняты армянским руководством – вот это большой вопрос. К сожалению, армянское руководство показало, что неадекватно воспринимает реалии – политические и военно-политические. Если бы они относились ко всему адекватно, то ситуацию до такой стадии не довели бы.

Вполне очевидно было, что напряженность катится к военной развязке, и армянское руководство должно было прилагать все усилия, чтобы не довести до этого. Но ничего сделано не было, и оно просчиталось.

На этом фоне предполагать, что армянское руководство будет трезво оценивать заявления Эрдогана, тоже, наверное, не стоит. Но, к сожалению, цена вот этих ошибок, просчетов, которые сейчас допускаются, очень велика, и эту цену сегодня можно ощутить именно на линии фронта, в зоне нагорно-карабахского конфликта.