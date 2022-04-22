В ходе второго этапа специальной военной операции (так в России цинично называют развязанную против Украины войну — ред.) российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым, сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев. Он также добавил, что контроль над Югом Украины даст ВС РФ еще один выход в Приднестровье, «где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

«С начала второй фазы военной операции, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики»,— сказал господин Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области в пятницу. Цитаты его выступления приводят «Интерфакс» и ТАСС.

Он также провел историческую параллель между сегодняшними событиями и временами ВОВ. «Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас были. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию»,— сказал господин Миннекаев.

Этот российский генерал даже не знает историю. Он думает, что во время второй мировой войны СССР воевал со всем миром. Еще не известно, чем бы закончилась война для СССР без помощи США.

В Южную Украину входят Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области.