Заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций — военно-промышленный комплекс. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса и цепочку поставок», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США совместно с союзниками намерены усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России до тех пор, пока не закончится военная операция на Украине. Об этом в ходе выступления в Вашингтоне заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен.

По словам Йеллен, Кремль поставят перед выбором между поддержкой экономики России и финансированием военной операции на Украине.