Следственная группа рассматривает три версии крушения самолета Bek Air

Об этом сообщил журналистам в понедельник министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает ТАСС.

«Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая — ошибка экипажа. Вторая — возможность технической неисправности самого борта. Третья — работа навигационных служб», — рассказал Тургумбаев.

Самолет благодаря погодным условиям не воспламенился после падения, что минимизировало число жертв, сообщил Тургумбаев.

«В настоящее время идет демонтаж воздушного лайнера и осмотр места происшествия. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр. К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв», — сказал он.

По его словам, в Казахстан уже прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов. «Вы прекрасно понимаете, что все-таки воздушное судно технически очень сложное, поэтому в течение короткого времени дать результаты, а также сказать о причинах аварии невозможно. Поэтому будет назначен комплекс технических экспертиз. Это и пожарно-технические, и авиационные, а также судебно-медицинские. По результатам этих экспертиз будет дана оценка — что на самом деле произошло на этом воздушном судне. Пока статья остается прежней, это часть 3 статьи 344 УК Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта — прим. ТАСС)», — отметил он.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что второй пилот, как и вторая бортпроводница, находятся в реанимации. «Остальные два бортпроводника находились в хвостовой части салона самолета. Они пока дают показания. Деталей следствия я пока разглашать не могу», — подчеркнул министр.

Как он уточнил, в больницах находятся 46 пострадавших. «Как я уже говорил, количество погибших — 12. Восемь человек погибли при авиакатастрофе, двое погибли при оказании помощи, скончались на территории аэропорта, двое — при доставлении в больницы», — добавил он.