Слагаемые будущих поражений

Международная авиационная организация аннулировала лицензию Государственного комитета гражданской авиации Армении, что может иметь очень плохие последствия для всей гражданской авиации Армении, в частности, для пилотов, которым может быть просто запрещено летать. Об этом пишет сайт168.am. Источник сайта уточнил, что речь не идет о фактическом лишении лицензии, пояснив, что пришли результаты февральской проверки, проведенные Европейским агентством по безопасности полетов, и есть информация о том, что ГКГА Армении получила довольно плохую оценку.

«Вопрос повестки дня заключается не в том, что могут лишить лицензии, а в том, что если уполномоченный орган (ГКГА) не в состоянии должным образом контролировать наши авиационные организации, имеет серьезные недостатки, то лицензии, выданные армянской стороной, не будут приниматься в Европе, и нашим авиакомпаниям может быть запрещено летать в Европу», — отметили в 168.am. Эта новость напрямую не связана с ситуацией в армянской армии, но она дает четкое представление о состоянии экономики страны-оккупанта. Сказать, что там все плохо, ничего не сказать.

По прогнозам ЦБ Армении, в 2020 году экономический рост там составит 0.7%. Об этом говорится в документе «Отчет по инфляции (Программа денежно-кредитной политики на 1 квартал 2020 года, Отчет о денежно-кредитной политике за 4 квартал 2019 года)», опубликованном на сайте ЦБ РА. Следует отметить, что в конце прошлого года ЦБ прогнозировал 5,3% экономический рост на этот год, а правительство — 4,9%. Иначе говоря, согласно новым оценкам, экономический рост Армении может замедлиться более чем в 7 раз.

На все сектора экономики будет оказано негативное влияние, но более уязвимы сферы более тесно связанные с туризмом и досугом. Ожидается также, что денежные переводы от физических лиц резко сократятся из-за замедления темпов роста российской экономики и девальвации рубля в связи с резким падением цен на нефть. Снижение частных трансфертов будет в диапазоне 16-19%. Все это, безусловно, говорит о том, что Армения вступает в пору сложнейшей экономической ситуации, не имея никакой «подушки безопасности».

Наоборот, у Армении есть немалый внешний долг. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что общий госдолг Армении сократится до 48,4% ВВП в 2021 году. Но уже сейчас очевидно, что этого не будет и цифра госдолга РА только вырастет, превысив отметку в 50% ВВП. Учитывая судные экономические возможности РА, все может кончится для нее дефолтом. В любом случае, очевидно, что средств на модернизацию армии у РА просто не будет.

Их может не хватить даже на борьбу с распространением коронавируса. Уже сейчас РА, будучи страной с наименьшим населением на Южном Кавказе, опережает всех по числу зараженных коронавирусом, в числе носителей которого есть уже и военнослужащие армянской армии. Их точное число не называется, информация скрывается, дабы не допустить паники. А она будет неизбежна, если темпы распространения коронавируса в РА останутся прежними. Там просто некуда будет всех размещать.

А тут есть еще одна проблема. ЗАО «Газпром Армения» 2 апреля уже официально обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг Армении, предложив с 1 июля 2020 года повысить тарифы на природный газ для социально необеспеченных потребителей на 36%. «Действующий тариф на каждые продаваемые 1000 кубометров природного газа для имеющих право на семейное или социальное пособие абонентов, потребляющих до 600 кубометров газа в год, составляет 100000 драмов. «Газпром Армения» предлагает повысить и этот тариф, доведя его до 135909,6 драма.

Если заявка ЗАО «Газпром Армения» будет одобрена, то к концу лета и началу осени 2020 года можно спрогнозировать рост цен и углубление уровня бедности населения в стране. Об этом уже заявил эксперт в области энергетики Ваге Давтян. В сложившихся условиях, вполне может случится и мощный социальный взрыв. Именно ради его недопущения, понимая собственную неспособность предотвратить рост экономических проблем в стране, руководство РА раз за разом устраивает провокации на передовой.

Это примитивная попытка переключить внимание общества с возрастающих социально-экономических проблем на угрозу новой войны с Азербайджаном. При этом, руководство РА идет на откровенную авантюру, устраивая эти провокации. В Ереване прекрасно понимают превосходство азербайджанской армии, там помнят уроки апрельской войны 2016 года, которая началась именно с провокации армянской стороны на передовой. Тем не менее, руководство РА идет на все новые провокации.

Оно понимает, что время всегда работало против них, но сейчас, в условиях неизбежного коллапса армянской экономики в условиях новых реалий, данные разрушительные процессы ускорятся. И дело тут не ограничится аннулированием лицензии Государственного комитета гражданской авиации Армении. Банально не будет хватать средств на покупку современного оружия, а также на содержание армии. Той самой, в которой обеспечение солдат трусами считалось огромной «победой».