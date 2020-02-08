Скорость распространения нового коронавируса замедлилась

Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 35 тысячам человек.

Как заявлял исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан, 6 февраля в Китае впервые зафиксировали снижение числа заболевших. Однако, по его словам, делать предположения о том, что пик заболевания пройден, еще рано.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что 5 февраля было зарегистрировано самое большое количество зараженных в сутки с начала эпидемии.

Власти Китая 31 декабря известили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Вскоре он распространился и за пределы Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией мирового значения (ria.ru).