Скорость распространения нового коронавируса замедлилась

Отношение числа новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему количеству больных в феврале снизилось по сравнению с январем, следует из данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения.
Так, 23 января пик этого показателя достигал 46 процентов, затем последовал спад. Двадцать восьмого января отмечался новый всплеск: 39,1 процента. Однако к 1 февраля он снизился до 17,8, а на 7 февраля соотношение составляло уже 10,2 процента.
Общее число заразившихся коронавирусом приближается к 35 тысячам человек.
При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что 5 февраля было зарегистрировано самое большое количество зараженных в сутки с начала эпидемии.
Власти Китая 31 декабря известили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Вскоре он распространился и за пределы Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией мирового значения (ria.ru).
| 2020-02-09T00:26:57+00:00 9 февраля 2020, 00:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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