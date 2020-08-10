Скорее жив, чем мертв – рынок аренды оживился к осени

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на рынок аренды квартир. Однако в отличие от сопредельных стран, стоимость съема жилья не снижается, а спрос заметно упал, особенно в сегменте дорогой жилплощади.

В столице эта ситуация выглядит особенно острой, так как она стала эпицентром заболеваемости и ограничительных мер. Многие люди лишились работы. Другие были отправлены в бессрочный неоплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск. Поэтому у людей просто не осталось возможности снимать квартиру. Многие из них, убедившись, что режим самоизоляции продлится долго, переехали к родственникам или же сменили дорогую аренду на более бюджетные варианты.

Если грубо разделить рынок аренды квартир на три уровня (по стоимости), то больше всего пандемия затронула дорогой и средний ценовой сегмент, сказал # эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев. И хотя арендаторы, предпочитающие премиальную недвижимость, имеют большой опыт экономического планирования и финансовые «подушки безопасности», которые позволят им жить в привычном режиме потребления и покупок в течение нескольких месяцев, эта часть рынка держалась в основном на иностранных гражданах – приезжающих в страну туристах и зарубежных сотрудниках различных компаний.

Однако в связи с карантином закрылись границы, отложены международные мероприятия и дорогое жилье пока дожидается лучших времен, отметил эксперт. Недвижимость с посуточной и почасовой формой аренды также потеряла большинство своих клиентов из-за ограничений свободного перемещения. Ведь такие квартиры были популярны, в первую очередь, у туристов и приезжающих на недолгое время гостей столицы. При этом сейчас действительно наблюдается очень резкий рост спроса на дачную недвижимость даже по сравнению с летом прошлого года. В основном снять домик хотят до конца лета – начала осени.

В августе рынок арендного жилья несколько ожил, если сравнивать с ситуацией прошлых месяцев, особенно волны жесткого карантина. При этом рынок недорогой недвижимости эконом-класса только набирает популярность за счет людей, которые расторгли договор аренды квартир среднего ценового сегмента и нашли вариант подешевле. В настоящее время аренда квартир относительно дешевая, повысился спрос на жилье стоимостью 300-400 манатов в домах старой конструкции.

«В то же время под занавес лета в столицу возвращаются студенты, представители иностранного бизнеса, работающие в нашей стране, — продолжил Фарзалиев. – На этом фоне рынок аренды жилья несколько воспрял, если сравнивать с застоем, охватившим его с начала марта в связи с закрытием учебных заведений и отъездом иностранных граждан из Азербайджана. Приостановка деятельности субъектов экономической деятельности, а также многочисленных объектов общепита и непродовольственных магазинов заставила работающих в городе жителей регионов возвращаться в свои дома. Безусловно, сложившаяся ситуация опустила стоимость аренды, поскольку возросло количество невостребованного жилого фонда. Некоторое оживление экономики и начало учебного года в августе увеличило спрос на 20 – 30%».

Другой эксперт по недвижимости Эльнур Азадов, возвращаясь к затишью на рынке аренды столичного жилого фонда, отметил, что на этот процесс также повлиял отток студентов в районы, поскольку учебные заведения закрылись на карантин. Кстати, упомянутый фактор приводит к традиционному для лета спаду спроса на съем жилья. Жаркое время года влияет на цены не только жилых метров, но и рынка коммерческой недвижимости. Если в городском секторе рынка наблюдается затишье, про окраины этого не скажешь. Раздолье для цен представляют собой наиболее популярные загородные зоны Баку, такие как пос. Бильгя, Новханы, Шувялан. В поселках Тюркян, Говсаны и Пиршаги цены ведут себя скромнее, но тоже кусаются. По мнению специалиста, в последние годы здесь особенно популярны дачные участки, а следовательно, дорожают именно они. Люди стремятся к отдыху, а участникам недвижимого рынка ничто человеческое не чуждо. По словам собеседника, с возвращением студентов в свои дома на рынке съема столичного жилья также начнется некоторое оживление.