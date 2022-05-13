Скончался Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян, информацию об этом распространил ТАСС.

Халифа бен Заид Аль Нахайян родился в 1948 году в оазисе Эль-Айн в ОАЭ. Старший сын шейха Заида бен Султана аль-Нахайяна, первого президента ОАЭ, и его супруги Хиссы бинт Мохаммед бин Халифа бин Заид аль-Нахайян. Принадлежит к племени бани яс, которое составляет основу одноименного племенного союза.

Получил традиционное семейное воспитание и образование. Учился у отца ведению государственных дел.

После смерти отца 2 ноября 2004 года шейх Халифа наследовал пост правителя Абу-Даби, а затем стал членом Высшего совета ОАЭ.

3 ноября 2004 года Высший совет ОАЭ (основной орган государственной власти, состоящий из правителей семи эмиратов) избрал Халифу бен Заида Аль Нахайяна президентом страны сроком на пять лет (несмотря на эту процедуру, этот пост с момента основания государства принадлежит эмиру Абу-Даби и передается по наследству). Впоследствии шейх Халифа переизбирался в 2009, 2014 и 2019 годах. Будучи главой государства он также занимал пост верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.

В 2005 году президент ОАЭ обнародовал Национальную программу, в соответствии с которой в октябре 2006 года в ОАЭ принят закон о выборах. В декабре 2006 года состоялись первые в истории страны выборы в Федеральный национальный совет, совещательный орган парламентского типа (ранее все члены совета назначались).

Был женат, у нег было двое сыновей и шесть дочерей.

В его честь названо самое высокое здание в мире «Бурдж Халифа», которое было открыто в 2010 году.