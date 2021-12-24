Американская писательница и сценаристка Джоан Дидион скончалась в возрасте 87 лет, пишет The New York Times, ссылаясь на ее издателей, сообщает Газета.Ру.

Автор ушла из жизни у себя дома на Манхэттене.

Как сообщается, причиной ее смерти стала болезнь Паркинсона.

Дидион появилась на свет 5 декабря 1934 года в Сакраменто, штат Калифорния. Она приобрела известность в 1960-х благодаря статьям Life, The New York Times Magazine, Esquire и других изданиях. Женщина была одним из самых видных представителей «нового журнализма».

Она написала такие книги, как «Играй как по писаному», «И побрели в Вифлеем», «Последнее, что он хотел», «Белый альбом», «Синие ночи» и другие. Писательница также выпустила несколько сборников эссе. Кроме того, она была автором сценариев фильмов «Звезда родилась», «Паника в Нидл-парке», «Тайны исповеди» и «Играй как по писаному».

Дидион являлась лауреаткой Национальной книжной премии в области нон-фикшна, почетных премий Гильдии сценаристов США и Национального книжного фонда.