Британская The Sun, со ссылкой на свои источники, опубликовала данные о зарплатах гонщиков Формулы 1 в сезоне 2022 года.

Уже несколько лет этот рейтинг возглавляет гонщик Mercedes, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, но Макс Ферстаппен с каждым годом сокращает этот отрыв.

Впечатляют зарплаты гонщиков McLaren, значительно превосходящие Ferrari. Aston Martin – тоже хорошее место для работы, Фернандо Алонсо вряд ли много потеряет в 2023-м.

Таблица: