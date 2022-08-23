Британская The Sun, со ссылкой на свои источники, опубликовала данные о зарплатах гонщиков Формулы 1 в сезоне 2022 года.
Уже несколько лет этот рейтинг возглавляет гонщик Mercedes, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, но Макс Ферстаппен с каждым годом сокращает этот отрыв.
Впечатляют зарплаты гонщиков McLaren, значительно превосходящие Ferrari. Aston Martin – тоже хорошее место для работы, Фернандо Алонсо вряд ли много потеряет в 2023-м.
Таблица:
- Льюис Хэмилтон Mercedes 33 млн.фунтов
- Макс Ферстаппен Red Bull 20,6 млн.фунтов
- Фернандо Алонсо Alpine 16,5 млн.фунтов
- Ландо Норрис McLaren 16,5 млн.фунтов
- Себастьян Феттель Aston Martin 12,3 млн.фунтов
- Даниэль Риккардо McLaren 12,3 млн.фунтов
- Шарль Леклер Ferrari 9,9 млн.фунтов
- Валттери Боттас Alfa Romeo 8,2 млн.фунтов
- Лэнс Стролл Aston Martin 8,2 млн.фунтов
- Карлос Сайнс Ferrari 8,2 млн.фунтов
- Серхио Перес Red Bull 6,6 млн.фунтов
- Кевин Магнуссен Haas F1 4,9 млн.фунтов
- Пьер Гасли AlphaTauri 4,1 млн.фунтов
- Эстебан Окон Alpine 4,1 млн.фунтов
- Джордж Расселл Mercedes 4,1 млн.фунтов
- Александер Элбон Williams 1,6 млн.фунтов
- Николас Латифи Williams 825 тыс.фунтов
- Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 825 тыс.фунтов
- Мик Шумахер Haas F1 825 тыс.фунтов
- Юки Цунода AlphaTauri 619 тыс.фунтов