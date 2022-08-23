Британская The Sun, со ссылкой на свои источники, опубликовала данные о зарплатах гонщиков Формулы 1 в сезоне 2022 года.

Уже несколько лет этот рейтинг возглавляет гонщик Mercedes,  семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, но Макс Ферстаппен с каждым годом сокращает этот отрыв.

Впечатляют зарплаты гонщиков McLaren, значительно превосходящие Ferrari. Aston Martin – тоже хорошее место для работы, Фернандо Алонсо вряд ли много потеряет в 2023-м.

Таблица:

  1. Льюис Хэмилтон Mercedes 33 млн.фунтов
  2. Макс Ферстаппен Red Bull 20,6 млн.фунтов
  3. Фернандо Алонсо Alpine 16,5 млн.фунтов
  4. Ландо Норрис McLaren 16,5 млн.фунтов
  5. Себастьян Феттель Aston Martin 12,3 млн.фунтов
  6. Даниэль Риккардо McLaren 12,3 млн.фунтов
  7. Шарль Леклер Ferrari 9,9 млн.фунтов
  8. Валттери Боттас Alfa Romeo 8,2 млн.фунтов
  9. Лэнс Стролл Aston Martin 8,2 млн.фунтов
  10. Карлос Сайнс Ferrari 8,2 млн.фунтов
  11. Серхио Перес Red Bull 6,6 млн.фунтов
  12. Кевин Магнуссен Haas F1 4,9 млн.фунтов
  13. Пьер Гасли AlphaTauri 4,1 млн.фунтов
  14. Эстебан Окон Alpine 4,1 млн.фунтов
  15. Джордж Расселл Mercedes 4,1 млн.фунтов
  16. Александер Элбон Williams 1,6 млн.фунтов
  17. Николас Латифи Williams 825 тыс.фунтов
  18. Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 825 тыс.фунтов
  19. Мик Шумахер Haas F1 825 тыс.фунтов
  20. Юки Цунода AlphaTauri 619 тыс.фунтов

 

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