В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, проведены учебные стрельбы с использованием авиационной техники ВВС Азербайджана.

Как сообщили # в Минобороны, после ознакомления личного состава с правилами безопасности были проведены практические полеты.

После выполнения боевых маневров по намеченным маршрутам с самолетов Су-25МЛ были нанесены удары 250- и 500-килограммовыми «умными» авиабомбами по наземным целям с большого расстояния.

В целях повышения боевой подготовки военных летчиков мишени, указанные на учебных стрельбах, уничтожались с большого расстояния точными ударами с воздуха.