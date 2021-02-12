Скандал в оргкомитете Олимпиады-2020 в Токио: Йосиро Мори покидает свой пост

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Йосиро Мори покинет сегодня свой пост, сообщает Эхо Москвы. Ранее МОК признал сексистскими некоторые высказывания спортивного чиновника.

Оргкомитет Олимпийских Игр в Токио проведет сегодня экстренное заседание, на котором объявит об уходе Есиро Мори. Скандал разразился после того, как 83-летний функционер в ходе заседания оргкомитета Токио-2020 сказал, что увеличение женского присутствия в спортивных организациях приводит к затягиванию заседаний. Поскольку, по его мнению, женщины очень много говорят.

Международный олимпийский комитет осудил заявление Мори. Признав его слова непозволительными и противоречащими олимпийским принципам. И хотя МОК не затронул тему возможной отставки чиновника, Йосиро Мори принял решение покинуть пост главы оргкомитета Игр после критики в свой адрес.

По данным японского издания The Mainichi, сменить Мори на посту председателя оргкомитета Токио-2020 может Сабуро Кавабути — бывший глава японской футбольной ассоциации.

Напомним, что Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на лето нынешнего года.