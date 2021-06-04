Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной погранслужбы.

«Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, 4.06.2021 г. около 03.00 ночи начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до тысячи метров», — заявил собеседник агентства.

По его словам, «по состоянию на 6.00 (4.00 по Баку) обстановка на границе остается напряженной, таджикская сторона оставила контейнер на неописанном участке государственной границы в этой местности и отошла от него на шестьсот метров». Кроме того, по информации пресс-службы,» со стороны Таджикистана «наблюдается скопление военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике».

«С кыргызской стороны принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки», — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается, подразделения погранслужбы Кыргызстана, дислоцированные на участке государственной границы с Таджикистаном перешли на усиленный вариант несения службы.

Бишкек также обвинил Душанбе в нарушении достигнутых ранее договоренностей по деэскалации.

«Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям», — заявил представитель правительства Киргизии в беседе с РИА Новости.

Конфликт между жителями приграничных районов двух стран на водозаборе «Головной» 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Кыргызстана, около двухсот пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более трехсот домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились. Очередного перемирия удалось достигнуть ближе к вечеру 30 апреля. Все военные из Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.