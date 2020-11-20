Ситаканта Мишра: «Индии будет трудно поддержать требование Армении о «праве Нагорного Карабаха на самоопределение»

Эксклюзивное интервью # с индийским профессором международных отношений (Pandit Deendayal Petroleum University, Gujarat, India) Ситакантой Мишрой.

-Армения подписала соглашение, согласно которому, она выводит свои войска с оккупированных ранее территорий Азербайджана. Правительство этой страны было вынуждено пойти на этот шаг перед лицом полномасштабной военной катастрофы и побед азербайджанской армии. Согласно нормам и принципам международного права, специалистом по которому Вы являетесь, какие обязанности возлагаются на Армению?

-Давайте будем реалистами. Парадигма реалистического подхода заключается в том, что моральные сентенции «как сделать правильно» или «сила солому ломит» в нашем случае неуместны. В современном мире навязывать побежденным условия мира крайне сложно. Если говорить честно, то и побежденная сторона не собирается выполнять свои обязанности добровольно. В наше время в любой конфликт обычно вовлекаются несколько игроков. Поэтому есть несколько сценариев послевоенного урегулирования: первый – стороны полюбовно между собой договариваются, или же сценарий второй. Конфликтующие стороны выбивают двери Международного уголовного суда (МУС), созданного в 2003 году в качестве нейтрального международного суда. В ситуации с войной в Карабахе можно опираться на опыт Второй мировой войны и Версальского договора (согласно статье 231 — «Вина в развязывании войны»), согласно которому Германии пришлось взять на себя полную ответственность за войну.

-В Азербайджане на разных уровнях звучали заявления о том, что он намерен взыскать с Армении ущерб, нанесенный оккупацией. Сумма более чем значительная – 50 миллиардов долларов. Но, как мы знаем, Армения не обладает даже одной десятой от этой суммы. Как в таком случае международное право прописывает поступать? Есть ли какие-то формулы?

— Хотя ситуацию Второй мировой войны и случай Германии нельзя экстраполировать на азербайджано-армянский конфликт, из истории Второй мировой войны можно сделать важные выводы. Требование Азербайджаном репараций от Армении звучит логично, но конфликт между ними еще не окончен. Было бы разумно сформировать коалицию заинтересованных государств, чтобы подумать, как искоренить причины конфликта. Следует ли обеим конфликтующим сторонам обращаться к методам арбитража или судебного разбирательства, поскольку двусторонние переговоры кажутся непродуктивными для урегулирования взаимных претензий и жалоб.

Что касается возмещения ущерба, Азербайджан при поддержке своих сторонников может обратиться в Компенсационную комиссию Организации Объединенных Наций (КК ООН), программу возмещения убытков, созданную Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в мае 1991 года в Женеве, Швейцария. КК ООН была создана с целью получать и принимать решения по искам против Ирака, поданным от имени отдельных лиц, корпораций и правительств (включая массовые иски от имени лиц, находящихся в аналогичном положении), и обеспечивать выплату компенсацию по таким искам.

-В Ереване к власти рвутся силы, не согласные с трехсторонним соглашением, подписанным благодаря усилиям Москвы. Как, по вашему мнению, Кремль отреагирует на приход к власти реваншистов?

-Конфликт и конечный результат конфликта приведут к прямым последствиям для внутренней политики каждой страны. Можно с уверенностью предположить, что в Армении могут произойти политические потрясения, которые приведут к радикальному захвату власти. Это сорвало бы временный мирный процесс. Однако Россия, будучи «старшим братом», может не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, поскольку это вызовет вопросы о ее способности как глобального лидера. Похоже, что на данный момент у России достаточно твердая позиция в этой ситуации, и она не позволит ей выйти из-под контроля. С другой стороны, армянские лидеры, будь то умеренные или радикалы, не смогут позволить себе навлечь гнев России или потерять поддержку Москвы.

-Президент Азербайджана заявил, что после полного освобождения Карабаха от оккупационных сил никакого автономного статуса Карабаху дано не будет…

-Я бы не стал именно сейчас делать выводы, поскольку конфликт еще не окончен. Но ясно одно – Азербайджан, имеющий преимущество в нынешней ситуации, должен не упустить его и изучить все варианты, чтобы положить конец этому конфликту раз и навсегда. Азербайджан должен агрессивно использовать доминирующее присутствие России и ее влиятельную роль в своих интересах.

-Недавно российские СМИ распространили информацию о том, что российские миротворцы были обстреляны армянскими сепаратистами. Среди миротворцев – 4 погибших. Есть ли какие-нибудь механизмы предотвращения провокаций против миротворцев?

-Я думаю, что руководство Армении достаточно зрелое и осознает последствия противостояния миротворческим усилиям России. Мира боятся скорее негосударственные образования и наемники, процветающие в регионе, любые заинтересованные группы, которые могут сорвать мирный процесс, прибегнув к насилию, чтобы ухудшить ситуацию. Нельзя игнорировать и интересы Америки и НАТО в урегулировании конфликта. Армения уйдет к США и НАТО, если мирный процесс не удовлетворит ее пожелания. Поскольку в США происходит смена политического руководства в условиях кризиса здравоохранения, вызванного COVID-19, и избранному президенту потребуется некоторое время, чтобы осесть в Вашингтоне, он не сразу полностью войдет в курс роли России в этой ситуации, и лишь потом начнет мутить воду.

-Как известно, в ходе боевых действий Армения наносила ракетные удары по гражданским объектам на территории Азербайджана за пределами зоны конфликта. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что виновные будут привлечены к ответственности. Как проходит эта процедура? Является ли Гаагский трибунал единственным учреждением, выполняющим функции международного судебного и пенитенциарного органа?

-Жертвы среди гражданского населения в любом конфликте неоправданны и не могут быть оправданы. Ракетные удары Армении по гражданским объектам за пределами зоны конфликта в Азербайджане – это военное преступление. Это злодеяние может быть вынесено на форум ООН для глобального осуждения и незамедлительных действий сообщества наций. Помимо Гаагского трибунала, Совета Безопасности ООН и Международного Суда (ICJ), этот вопрос может быть поднят и в Международном комитете Красного Креста (МККК), который запрещает «нападать, уничтожать, повреждать или превращать в непригодное состояние предметы, необходимые для выживание гражданского населения»(статья 54).

-Насколько я понимаю, Индия, как активный участник и серьезный игрок на евразийском пространстве, крайне заинтересована в стабильности на Южном Кавказе. И карабахский конфликт был одной из главных опасностей. То есть, можно сказать, что решение карабахского вопроса — приятное событие для Индии?

-Индия пока публично не сформулировала свою политику в отношении Южного Кавказа, но конфликт на евразийском театре, несомненно, является чувствительной проблемой для Нью-Дели. Индийская дипломатия должна искусно маневрировать между конфликтующими сторонами и сторонними державами. Что касается Армении, Индия подписала Договор о дружбе и сотрудничестве (1995 г.), который запрещает Индии оказывать военную или любую другую помощь Азербайджану. Что еще более важно, Индия получила недвусмысленную поддержку Армении в вопросе Кашмира, тогда как Азербайджан, по словам Ахала Малхотры, «не только поддерживает, но и продвигает пакистанский нарратив по этому вопросу». В 2008 году Индия дошла до голосования против резолюции Азербайджана в ГА ООН, которая требовала «немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана». Между тем, Индии будет трудно поддержать требование Армении о «праве Нагорного Карабаха на самоопределение», поскольку это может оказаться двойным стандартом, когда дело касается Кашмира.

Тем не менее, Азербайджан является очень важным партнером для Индии в энергетическом секторе и проектах в области связи. Хотя двусторонняя торговля и инвестиции между ними в настоящее время невелики, ONGC / OVL (крупнейшая индийская государственная нефтегазовая корпорация – прим.ред.) вложили относительно большие инвестиции в проект месторождения нефти и поставку СПГ в Азербайджан. Более того, Азербайджан подпадает под проект мечты Индии — маршрут Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), соединяющий Индию с Россией через Центральную Азию; он также может соединить Индию с Турцией и за ее пределами через пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение Баку-Тбилиси-Карс. Учитывая конкуренцию Индии с Китаем в реализации проектов коммуникаций, Азербайджан имеет стратегическое значение для Индии.

Следовательно, Индии не понравится дихотомическая дипломатическая ситуация; скорее, она будет проецировать свою позицию нейтралитета, выступая за урегулирование конфликта путем переговоров на региональном уровне, поскольку региональные конфликты лучше разрешаются с помощью регионального подхода. В идеале Индия не предпочла бы участие какой-либо внешней организации, включая Турцию. Но, учитывая неизбежное присутствие множества игроков в конфликте, Индия заявила о своей поддержке усилий Минской группы ОБСЕ (куда входят Франция, Российская Федерация и США) по поиску мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Юсуф Поладов, Специально для #