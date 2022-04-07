Президент Владимир Зеленский во время выступления перед Советом Безопасности ООН заявил, что эта ключевая мировая институция, которая должна была обеспечивать мир, не может эффективно работать.

«Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности?.. Где тот мир, ради гарантирования которого создавалась ООН? Очевидно, что ключевая институция мира, которая должна обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может работать эффективно», — сказал глава государства.

Зеленский напомнил о статье 1 главы 1 Устава ООН о цели организации по поддержке мира и подчеркнул, что сейчас Устав нарушается с первой же статьи. Президент рассказал о военных преступлениях российских оккупантов в Украине: уничтожении украинских городов артиллерийскими и авиаударами, блокировке городов, расстреле колонн гражданских. Зеленский сказал, что массовые убийства мирных жителей в Буче — один из многих примеров того, что творят оккупанты в Украине, а их преступления — худшие за все время после окончания Второй мировой войны.

«[Россия] превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Она подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру. Если это продолжится, финалом будет то, что каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право и международные институции. ООН можно будет просто закрыть», — заявил президент Украины.

Зеленский призвал реформировать систему ООН и подчеркнул, что агрессора нужно принуждать к миру, а российских военных и тех, кто отдавал им приказы — привлечь к ответственности. По его мнению, ООН сейчас может либо отстранить страну-агрессора от блокирования решений в Совете безопасности, либо показать, как можно переформатировать институцию, либо самораспуститься.

Интересные предложения. Действительно, пора уже что-то делать с этой безнаказанностью для страны, которая обладая ядерными бомбами, решила приемлемым для себя «потерять берега». Тут Зеленский абсолютно прав – надо лишить Кремль возможности накладывать вето в Совбезе ООН. Есть ли какие-то пути, механизмы для переформатирования этой верховной структуры ООН? А то ведь по большому счету вся деятельность Совбеза превращается в какой-то фарс, позволяющий агрессору в открытую издеваться над мировым сообществом. Какие выходы тут видятся?

На эти вопросы # ответили зарубежные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Право вето парализует Совет Безопасности ООН. Так было с момента создания ООН, и так будет до тех пор, пока не будет отменено право вето. Абсурдно, что великая держава может совершать военные преступления, а затем накладывать вето на любую меру, которая может остановить эти военные преступления. Совет Безопасности ООН, да и все государства-члены ООН, должны начать серьезную дискуссию об отмене права вето. Проблема, однако, в том, что ни одна из пяти стран, обладающих правом вето, не желает отказаться от этого права. И даже если право вето будет отменено, остается открытым вопрос, будет ли страна, ранее обладавшая правом вето, подчиняться решениям Совета Безопасности, противоречащим ее интересам? Но, несмотря на эти сложности, я считаю, что необходимо начать процесс с целью отмены права вето в Совете Безопасности.

Игорь Семиволос, украинский аналитик, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Никто не может оставаться равнодушным к словам украинского президента, говорящего с такой болью о происходящих ужасных преступлениях московитов на украинской земле. Хладнокровные убийства гражданских в Буче и других украинских городах это чудовищное преступление, освящённое российской пропагандой и человеконенавистнической идеологией «победобесия» кремлевской орды. Даже московитская церковь, возглавляемая Гундяевым, благословила этот кошмар, геноцид украинской нации. Поэтому ни в коем случае это не эксцесс исполнителя. Но даже сейчас, после тысяч свидетельств очевидцев, при наличии тысячи доказательств и репортажей сотен журналистов московиты продолжают нагло врать, что они не имеют к этому отношения.

В такой ситуации действительно задумаешься над очевидными вещами: а существует ли сила, способная остановить этот ужас, кроме Бога?

В преамбуле ООН много говорится о цивилизации и человеческой жизни, провозглашается что этот международный орган должен воплощать лозунг «Действовать как единое целое». После ужасов Второй мировой войны многие задавались этим же вопросом. Ответом стала ООН. И система, где несколько стран имеют однозначные привилегии и право на смерть.

Я не вижу сейчас, если честно, путей реорганизации этой структуры и повышения ее эффективности. Международное право и раньше работало со скрипом, а сейчас и подавно. Но если раньше политиков от безумия сдерживала память о катастрофе сороковых годов, то нынешнюю клику в Москве не сдерживает ничего, кроме украинской армии.

Стоит ли отказываться от таких структур и международного права? Нет. Несмотря ни на что. В конечном итоге процедуры и институты имеют значение, и они создают порядок из хаоса. Система ялтинского мира умирает в подвалах Бучи и Бородянки, на улицах Мариуполя, но это очевидно. Что будет потом, и кто будет, зависит от того, насколько успешно защитит Украина человеческую цивилизацию. И нам нужно помочь. И ООН должна это сделать.