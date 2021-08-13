Для того чтобы трудоустроиться в школу, необходимо сдать тестовый экзамен, а затем пройти собеседование. Но многие педагоги в этом году жаловались на то, что вопросы в тестах были слишком сложными, а времени на ответы дали меньше, чем нужно. Из-за многочисленных жалоб в Минобразования в начале августа решили провести повторные экзамены для некоторых групп педагогов.

По словам министра образования Эмина Амруллаева, экзамены по приему на работу учителей проводятся для того, чтобы трудоустроить в школы тех, кто лучше подготовлен. Хотя вопросы на вступительных экзаменах сложные, они, как сказал министр, соответствуют требованиям Минобразования к уровню знаний педагогов. Кандидат должен набрать более 30 баллов. Среди учителей начальных классов 3 920 человек набрали 41-60 баллов по математике всего три кандидата набрали 56-60 баллов, а по английскому языку– ни одного. Вакансии учителя химии, русского языка, музыки, изобразительного искусства, азербайджанского языка (русский сектор), географии, информатики, физкультуры, английского языка остались свободными.

В этом году в экзаменах приняли участие 46 930 человек.

«10 259 человек (22%) в настоящее время работают учителями. В этом году первоначально заявлено 7 718 вакансий, из них 6 871 по азербайджанскому сектору. Мы ожидаем, что количество вакантных мест увеличится до 9000»,–сказал министр.

За последние три года в Азербайджане посредством конкурса по набору учителей приняты на работу 27 197 человек.

Многие эксперты уверены, что систему приема учителей на работу надо менять.

Заместитель председателя общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов сказал, что в свое время было 70 пунктов для приема, потом их сократили до 35. Условия приема учителей на работу периодически меняются, и вопросы возникают по разным причинам.

–В этом году некоторые педагоги выразили недовольство тем, что, по их мнению, тесты были слишком сложными. Еще одна причина для жалоб–недостаточно времени на ответы. Было даже высказано предположение, что у этих педагогов низкая скорость чтения, а потому они не успели их прочитать и ответить. Но быстрое чтение изучают еще в школе, так что такое предположение звучит странно. За 90 минут педагогам надо было ответить на 60 вопросов, но непонятно, к чему такая спешка? Я выступил по этому поводу, и задался вопросом, что будет, если увеличить время до 120 минут? Педагоги смогут отвечать, не торопясь. И затем было принято решение, что время для ответов действительно нужно увеличить. Ажиотаж в связи с экзаменами по приему учителей стал своеобразным сигналом для министерства, и оно признало, что надо усовершенствовать систему,–говорит эксперт.

Он отметил, что сейчас в стране есть учителя, которые работают несколько лет, но с ними заключают трудовой договор на год. Им приходится каждый год сдавать экзамен, после чего с ними продлевают договор. Это неправильно–одно дело принимать нового учителя, а другое, когда человек уже давно работает.

«Тут есть вот какой момент–некоторые считают, что сейчас информация постоянно обновляется и надо проверять, не отстает ли учитель в этом плане. Но для этого нужно посылать педагогов на усовершенствование квалификации. Раньше в институте усовершенствования квалификации педагогам за счет государства предоставляли место в общежитии, питание и т.д. Сейчас этого нет»–сказал Исрафилов.

Только теории для приема учителей на работу недостаточно, нужна практика. Раньше было много базовых школ, где преподавали студенты, начиная с третьего курса, и их работу проверяла комиссия. В итоге, они шли в школу готовыми учителями. Сейчас, допустим, учитель математики знает свой предмет, но может не знать педагогику, методику. Нужно, по словам эксперта, открыть много базовых школ, чтобы студенты педагогических вузов набирались опыта, а их уроки в видео-формате должны демонстрировать комиссии после сдачи тестов. Важно понять, как человек работает с классом. Быть учителем–это мастерство.

Высказал он свое мнение и по поводу вакансий. Ставка у учителя должна быть где-то 18 часов. Но сейчас есть немало педагогов, которые работают всего 6 -9 часов. Сейчас если учитель, скажем, уходит на пенсию, то открывается вакансия на его место, а можно было поделить его часы среди других работающих учителей. Чтобы не было переизбытка учителей, необходимо планировать, сколько их ежегодно должны готовить вузы.