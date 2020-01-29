Сирийские войска приближаются к городу Саракиб в провинции Идлиб

Бойцы сирийской армии после освобождения города Мааррет-эн-Нууман продолжают наступление в провинции Идлиб и приближаются к Саракибу, который расположен на шоссе Латакия — Алеппо. Об этом сообщил во вторник новостной портал Al Masdar.

По его информации, передовые части 25-й дивизии специального назначения находятся в 13 км от Саракиба и соседней с ним Эрихи. Оба этих населенных пункта прикрывают проход к административному центру Идлиб и контролируются террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Правительственные войска покинули их в 2015 году под ударами превосходящих сил противника.

В случае освобождения Саракиба и Эрихи сирийская армия выйдет к шоссе Латакия — Алеппо и сумеет перекрыть линии снабжения бандформирований, которые удерживают в своих руках западные и южные окрестности Алеппо.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» и союзные с ними оппозиционные группировки из «Фронта национального освобождения» (ФНО) покинули во вторник Мааррет-эн-Нууман после начавшегося штурма города. Сирийские военнослужащие проводят там сейчас зачистку жилых кварталов, саперы разминируют улицы и дома.(ТАСС)