Сирийская перегруппировка

Ситуация в Сирии запуталась окончательно. То ли из-за коронавируса, то ли из-за падения цен на нефть, но в Москве очень озаботились возможно более быстрым окончанием сирийского конфликта. Конечно с соблюдением российских интересов, из-за которых и началась эта авантюра Кремля.

Все бы ничего, но московские желания входят в противоречие с намерениями других участников конфликта. Как непосредственно в Сирии, так и за ее пределами. В первую очередь это относится к Ирану и Турции. Да и сам президент Башар Асад продолжает сложное лавирование между Москвой и другими центрами.

Как не покажется странным, но падение цен на нефть и американские санкции, которые обусловили серьезное снижение финансовых возможностей Тегерана, нисколько не уменьшили желание аятолл продолжать вмешательство в сирийский конфликт. Впрочем, Москва ведет себя аналогично в отношении агрессии против Украины, поддержки сепаратистов в Приднестровье и далее по всему периметру своих границ.

Сложное экономическое и финансовое положение трансформируется в панические опасения потери лица в случае ухода из горячих точек. Такого боялось советское руководство в отношении войны в Афганистане, того же опасаются в Москве и Тегеране.

Добавим к этому и своеволие, по московским понятиям, Башара Асада. Он категорически отказывается от какого-то политического процесса и уповает только на военную победу. В этом его поддерживает Иран, продолжающий переброску в Сирию военных материалов и подкрепления для своих войск и шиитской милиции.

Дошло до того, что в российской прессе появились публикации, в которых, пусть и в очень легкой форме, указывается на неконструктивную позицию сирийского президента. До недавнего времени Москва воздерживалась от подобных высказываний, но похоже, что ее терпение на пределе.

Косвенным подтверждением некоторой трансформации российской позиции является усиление обстрелов израильской авиацией даже пригородов Дамаска. Причем это происходит днем и все чаще. Была атакована база сирийских ВВС «Шайрат». На ней базируются практически все истребители МиГ-29 ВВС Сирии, самая передовая техника этого рода войск армии Башара Асада. При этом не отмечено какое-либо противодействие со стороны как сирийских, так и российских сил ПВО. Так Москва показывает Дамаску и Тегерану свое значение и роль.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет подчеркнул, что авиаудары по сирийской территории будут продолжаться до тех пор, пока проиранские силы полностью не покинут Сирию. Кроме того, 14 мая израильская спутниковая компания ImageSat International (ISI) опубликовала снимки из космоса, которые якобы свидетельствуют о строительстве военного подземного объекта на базе «Имам Али» в восточно-сирийском городе Абу-Камаль, рядом с иракской границей.

Москва действительно в сложном положении. Воевать с Израилем она не хочет, да и не может, но и как-то ответить должна. В то же время в Сирии начали раздаваться голоса против России.

Секретарь Народного совета (парламента) Сирии Халед аль-Абуд выступил с заявлением, что Кремль не может диктовать свою волю властям Сирии, потому что именно от них зависит его политическое будущее. В арабской прессе прошло множество публикаций, что Россия рассматривает варианты смещения Асада.

Депутат известный проиранскими взглядами на своей странице в Facebook открыто угрожает Москве. «Путин прекрасно понимает, что Асад — это тот, кто дал ему возможность стать крупным игроком на региональном, а, следовательно, на международном уровне». Как пишет аль-Абуд, если Асад разгневается, то российские базы в Тартусе и Хмеймим не продержатся и несколько часов.

Дамаск крайне недоволен тем, что Москва пошла на некоторые договоренности с Турцией в отношении Идлиба. Сирийское руководство, возможно с иранской подачи, считает, что у него забрали военную победу и возможность восстановить свой контроль над территорией страны.

Исходя из такой позиции, сирийский президент больше опирается на Иран. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает о продвижении через границу с Ираком подкреплений для проиранских боевиков. Не в последнюю очередь это связано не столько с военной необходимостью, сколько усилением позиций Асада в его отношениях с Москвой.

Со своей стороны, противники сирийского режима, в частности, коалиция Демократические силы Сирии, основу которой составляют курдские формирования, обсуждают возможность блокирования автомобильных трасс между Тегераном, Багдадом, Дамаском и Бейрутом. Об этом курдские представители вели переговоры с базирующимися на западной базе Ат-Танф силами «Армии революционных коммандос» и «Ан-Нухба». Видимо они заручились и поддержкой сил США в регионе. Если это произойдет, то стратегически положение войск Асада и проиранских формирований значительно ухудшится.

Ко всему этому добавляются большие экономические и финансовые проблемы режима Асада. Президент Дональд Трамп подписал 20 декабря прошлого года дополнительный пакет санкций в отношении официальных органов, компаний и физических лиц третьих стран, сотрудничающих с Дамаском. В том числе и в отношении банков, осуществляющих расчеты через Центральный банк Сирии.

Финансовый кризис в Ливане, через банковский сектор которого сирийский бизнес в большинстве своем осуществлял внешнеторговые операции, больно ударили по всей экономике.

Трудности возникли при оплате импорта пшеницы, другого продовольствия, целого ряда комплектующих. Как следствие резкий рост цен и девальвация сирийской валюты фунта. Возникла перспектива перебоев в нелегальных поставках нефти из Ирана и возможных ударах против иранской инфраструктуры на сирийской территории.

Наверное, этим вызван скандал в семействе Асада. Президент поссорился со своим кузеном Рами Махлуфом. Состояние последнего оценивается в $5 млрд. и он совсем недавно контролировал больше половины экономики Сирии.

От миллиардера требуют заплатить около $450 млн. в виде возмещения разницы между авансовым лицензионным сбором и фактическими доходами за последние пять лет оператора мобильной связи Syriate, которым владеет родственник.

Бизнесмен опубликовал ролик в Facebook с жалобами на притеснения. «Давление стало недопустимым и бесчеловечным, службы безопасности начали арестовывать наших сотрудников. Разве кто-нибудь ожидал, что службы безопасности придут в компании Рами Махлуфа, в то время как я был крупнейшим сторонником и покровителем этих структур?».

Вообще семейные разборки не новость для семейства Асада. В 1984 году родной брат президента Хафеза Асада — отца Башара — задумал переворот, но был разоблачен и выслан во Францию. Туда же бежал в 2012 году друг детства и правая рука Башара генерал Манаф Тлас.

По некоторым данным, негативную роль в судьбе Махлуфа могла сыграть жена Башара Асада Асма. Устраняя самого богатого человека в стране, она пытается продвинуть своих собственных родственников, включая 19-летнего сына Хафеза.

Скорее всего, Махлуфа вышлют из страны. Как писала британская The Financial Times, семья Махлуфа купила несколько квартир в комплексе «Москва-сити» в российской столице.

В Сирии происходит политическая перегруппировка. Асад все больше склоняется в сторону Ирана и несколько девальвирует российское присутствие. Совсем обойтись без Москвы он не может, но некоторые ограничения пытается осуществить.

Конечно, Кремль недоволен, но и сделать ничего не может. Другого варианта, кроме нынешнего сирийского лидера, у него нет.

Возникло неустойчивое равновесие. Скорее всего, оно скоро будет нарушено. В чью пользу? Скоро узнаем.