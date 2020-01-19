Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и их союзники предприняли попытку масштабного наступления на позиции армии Сирии на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
«Сирийская армия на юго-востоке провинции Идлиб отразила масштабную атаку на свои позиции террористов «Джебхат ан-Нусра» и союзных им бандформирований», — пишет агентство.
В ходе боестолкновений у деревни Абу-Дафна террористы применили тяжелое вооружение. Бойцы сирийской армии, вступив в бой, заставили террористов отступить после того, как те понесли большие потери в живой силе и технике. В том числе, сирийская артиллерия ракетным огнем отрезала пути снабжения передовых отрядов атакующих боевиков.
| 2020-01-19T21:49:03+00:00 20 января 2020, 03:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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