Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе

В ходе боестолкновений у деревни Абу-Дафна террористы применили тяжелое вооружение. Бойцы сирийской армии, вступив в бой, заставили террористов отступить после того, как те понесли большие потери в живой силе и технике. В том числе, сирийская артиллерия ракетным огнем отрезала пути снабжения передовых отрядов атакующих боевиков.