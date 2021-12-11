Китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech удалось выделить образец штамма коронавируса «омикрон».

Как передает ТАСС, после получения образцов мазков из носоглотки зараженных омикрон-штаммом, компания Sinovac в сотрудничестве с Институтом исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР развернула работу по изоляции вируса и определению последовательности расположения генов.

На данный момент компания изучает омикрон-штамм прежде чем принимать решение об адаптации своей вакцины от COVID-19 под этот вариант коронавируса.