Синоптики предупреждают о сильном ветре в субботу

Обнародован прогноз погоды на 24 апреля.
Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Умеренный южный ветер днем временами будет усиливаться.
Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 10-13, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем — 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, понизится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 45-50%.
24 апреля в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер местами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 11-15, днем – 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем – 13-18 градусов тепла.
24 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
Днем 24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть южный ветер, временами будет усиливаться до 15-18 м/с.