Синоптики предупреждают о сильном ветре в субботу

Обнародован прогноз погоды на 24 апреля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Умеренный южный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 10-13, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем — 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, понизится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 45-50%.

24 апреля в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 11-15, днем – 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем – 13-18 градусов тепла.

24 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Днем 24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть южный ветер, временами будет усиливаться до 15-18 м/с.