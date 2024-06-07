В Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром 8 июня ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с.

Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В районах Азербайджана с 8 по 11 июня местами ожидаются грозовые дожди. В основном, в горных и предгорных районах осадки ожидаются в виде проливных дождей, возможен град. Северо-восточный ветер местами усилится до 15-18 м/с, в отдельных местах порывы будут до 20-23 м/с.

В реках повысится уровень воды, в ряде рек Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные паводки и сели.

Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов объявила «желтое предупреждение».

В предупреждении говорится, что скорость ветра будет 13.9-20.7 м/с (7-8 баллов). Такой ветер представляет средний риск для ущерба населенным пунктам и имуществу.

Сильный ветер, в основном, ожидается в Баку, на Абшероне, Сумгайыте, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Билясуваре, Джалилабаде, Геранбое, Нахчыванской АР.