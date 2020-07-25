Синоптики предупреждают о сильном ветре и похолодании

Начиная с понедельника и по 30 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с. Температура воздуха 29-30 июля постепенно снизится на 3-5 градуса, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

27-28 июля в некоторых северных и западных районах Азербайджана, а с 29 по 31 июля в большинстве районов республики пройдут грозы, временами дожди, местами ливни, возможен град.

Ветер западный со скоростью 15-20 м/сек, местами с усилением до 23-28 м/сек.

29-30 июля температура опустится на 5-7 градусов, в реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные сели.