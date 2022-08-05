Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается дождь, который к утру прекратится, днем прогнозируется переменная облачность, порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 21-26, днем — 30-34, в Баку ночью — 24-26, днем — 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60-65 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-26, днем — 33-38, в горах ночью — 9-14, днем — 18-23 градуса тепла.