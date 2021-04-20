Синоптики на завтра обещают ветреную погоду

21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, будет дуть умеренный южный ветер, который днем сменится усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 12-14, днем 18-23, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-70%, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дождь, град. Утром местами туман, в отдельных местах усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 25-30, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 апреля на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что в основном неблагоприятно для некоторых метеочувствительных людей.