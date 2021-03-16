Сингапур и Австралия могут первыми в мире признать цифровые паспорта вакцинации

Сингапур и Австралия могут стать первыми странами, которые признают так называемые цифровые вакцинные паспорта, что позволит возобновить свободные туристические поездки между странами. Об этом пишет во вторник газета Straits Times.

Несмотря на заявление сингапурского МИД о том, что консультации находятся только в начальной фазе, издание отмечает, что механизм взаимных поездок для вакцинированных жителей может появиться уже к июлю.

Министр торговли, туризма и инвестиций Австралии Дэн Теан в понедельник сообщил журналистам, что в ближайшее время отправится в Сингапур для обсуждения вопросов восстановления поездок и признания цифровых вакцинных паспортов. По его словам, «Сингапур стал примером в борьбе с пандемией коронавируса и является одним из главных потенциальных партнеров для установления «туристического пузыря», который отменяет необходимость в карантине».

Одновременно компания Singapore Airlines с 15 марта первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), в которое загружается информация о вакцинировании пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и прочая информация. Приложение ИАТА пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.