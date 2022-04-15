Чем больше Москва увязает в «невоенном болоте» в Украине, тем истеричнее становятся выпады главных российских пропагандистов в адрес Киева, и, конечно же, Запада. Во всей этой какофонии громче всех выделяется голос главного редактора Russia Today и других российских государственных СМИ, «чисто русской в седьмом колене» Маргариты Симоньян.

Ее боль и обида «за державу» вполне понятны: ведь большая часть ее ресурсов была заточена под иностранную аудиторию, но после оголтелой антиукраинской и антизападной кампании, они были заблокированы во многих странах мира. А это означает, что подвластные ей инфоструктуры будут лишены финансового потока, поступающего из государственного бюджета.

Неудивительно, что Симоньян все чаще становится гостьей различных политических шоу, где можно спустить пар. Иначе, при виде того, как в мире не могут понять Россию умом, недолго и спятить. Или того хуже, оказаться на больничной койке с параличом или инфарктом.

Однако, оказавшаяся на грани безумия Симоньян, ополчилась не только против «нацистской» Украины, «загнивающего» Запада, но и …России. Точнее, ее основного закона, то бишь Конституции.

Видите ли, некоторые статьи Конституции РФ ей пришлись не по вкусу, и она призвала ввести в стране жесткую цензуру. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия-1». Кроме того, главред Russia Today убеждена: необходимо отменить соответствующую поправку в Конституции, которая запрещает цензуру.

«У нас было два периода в нашей истории, когда почти не было цензуры. Это был период с 1905 по 1917 год. Мы помним, чем это кончилось. И это был период перестройки с последовавшими нашими «драгоценными» 90-ми. Мы помним, чем это кончилось. Оба раза это кончилось развалом страны. Не может большое государство существовать без контроля над информацией», — глубокомысленно рассуждает Симоньян.

По ее словам, «нас десятилетиями учили, что так нельзя». «Ай-яй-яй! Свободное общество! Не может быть развитой экономики там, где нет развитой политической системы, свободной политической системы… Все это чушь собачья! Посмотрите на Китай!», — сказала она.

То есть, этот потенциальный реформатор в юбке предлагает России из XXI века скатиться назад, в средневековье. Вообще-то, и сегодня российское общество особо не является носителем либеральных, демократических ценностей.

Достаточно привести пример того, что президентом России является Владимир Путин. Тот самый Путин, который призывал «мочить в сортире» чеченцев, называя их боевиками, и поддерживает таких же боевиков в Донбассе.

Одним словом, Симоньян предлагает и без того не совсем свободное российское общество вогнать в еще более узкие рамки под девизом «Рабы немы». Только вот узколобая Симоньян не понимает, что в век современных технологий информационное «прокрустово ложе» никакого эффекта иметь не будет.

Фактически «армянская голова кремлевской гидры» дала понять, что простым россиянам незачем знать всю правду как о военных преступлениях «не желающих войны русских», так и о многочисленных потерях в живой силе и технике второй в мире армии.

А сравнение с Китаем и вовсе нелепо. Недалекая Марго считает, что «закрутив гайки» в России, экономика страна стремительными шагами устремится вперед, обогнав всех и вся в мире. Но китайский феномен заключается вовсе не в отсутствии свободной политической системы. Приведем простой пример.

Двое учеников. Оба одинаково смышленые, неглупые, более или менее интеллектуально развиты. При этом, один из них учится на «отлично», а другой – круглый «двоечник». И это не потому, что кого-то держат в «ежовых рукавицах», а кто-то свободен. Секрет прост: просто один работает над собой, учится, а другому – лень. А теперь вопрос Симоньян: кто из них россиянин, а кто – китаец?