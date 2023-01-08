Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) отказала Сербии в запросе на ввод сербских силовиков в Косово и Метохию. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink.

«Они в тщательно составленном письме, адресованном правительству Сербии, которое получил и я, ответили, что не видят необходимости в возвращении армии Сербии на территорию Косова и Метохии, при этом ссылаясь на резолюцию 1244 СБ ООН. Но они сослались только на часть резолюции, потому что не имеют права отказывать [согласно резолюции]», — сказал Вучич.

«Я не ждал другого ответа от KFOR, теперь встает вопрос, пойдем ли мы в СБ ООН. <…> Если мы пойдем завтра, нас поддержит Россия, она потребует, и что дальше? Проголосуют в СБ ООН, что не разрешают сербской армии и полиции возвращаться [в Косово и Метохию]. Кроме того, нам дали говорить три дня, на три дня у нас всех подскочили рейтинги в Сербии <…>. Оставим [премьер-министру непризнанного Косова Албине] Курти возможность комментировать, что СБ ООН наконец ясно высказался по этому вопросу», — продолжал президент.