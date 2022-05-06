Сильный взрыв произошел в пятницу утром в гостинице «Саратога», расположенной напротив гаванского Капитолия. Об этом ТАСС сообщили свидетели происшествия.

Погибли не менее восьми человек. Правительство Кубы исключило версию о теракте. «По состоянию на данный момент пропавшими без вести числятся 13 человек. Расследование продолжается, и все указывает на то, что взрыв произошел в результате несчастного случая», — отмечается в тексте правительства в Twitter. Как сообщала радиостанция Rebelde со ссылкой на данные медиков, 19 человек ранены.

Разрушено как минимум два этажа здания. По информации источника, речь может идти о взрыве газа. Отмечается, что гостиница готовилась к открытию, проводились работы по наладке газового оборудования. Осуществляется эвакуация учащихся из близлежащей школы.