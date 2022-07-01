Американский генерал Кристофер Каволи принял командование европейским командованием НАТО. Как пишет «РИА Новости», церемония вступления в должность прошла в немецком Штутгарте.

Каволи ранее командовал американскими сухопутными силами в Европе и Африке. Он сменил на посту отслужившего три года Тода Уолтерса, который занимал этот пост с 2019 года. Одновременно он назначается командующим американскими силами в Европе.

Генерал Каволи служил в Афганистане и занимал должность директора по России Объединенного комитета начальников штабов США.

Каволи участвовал в войне в Персидском заливе, служил в Боснии и Афганистане. Он получил степень магистра в Йельском университете, где выучил русский, итальянский и французский языки. Специализация на России и Восточной Европе в значительной степени предопределила его нынешнее выдвижение.

В новой роли Каволи предстоит координировать усилия блока по сдерживанию России в условиях, когда конфронтация превысила градус холодной войны. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует расширить число сил быстрого реагирования до 300 000 человек вместо нынешних 40 000. Сейчас у границы с Россией расположены восемь батальонных групп НАТО общей численностью 9641 человек. (moscowtimes.ru)