Глава МИД Венгрии считает ошибочным решение Брюсселя не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС.

Об этом Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Грузии Online» .

По его словам, Грузия и население Грузии заслужили статус кандидата.

«Мы высоко ценим стремление Грузии к миру и высоко ценим европейское стремление Грузии. Должен также сказать, что, к сожалению, недавно в Брюсселе было принято ошибочное решение, когда Грузия не приобрела статус кандидата на членство в ЕС» — сказал Сийярто.

«На мой взгляд, Грузии должен быть предоставлен статус кандидата, я думаю, что Грузия и население Грузии заслужили этот статус, и решение не предоставлять этот статус Грузии противоречит интересам не только Венгрии, но в целом интересам и попытке усиления ЕС. Это решение — неуважение к грузинскому народу и упущенная возможность», — заявил он.

Глава МИД Венгрии также отметил, что решением правительства Венгрии Грузия включена в список стран, граждане которых смогут приехать в Венгрию на определенный срок на работу.

«Также я рад, что товарооборот между Грузией и Венгрией увеличивается, и в этом году этот показатель удвоился», – отметил глава МИД Венгрии.