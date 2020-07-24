Сибирские ученые хотят использовать трансгенных мышей для борьбы с COVID-19

«Это такой инструмент, которого пока в руках исследователей, по крайней мере российских, нет. Сейчас мышата в возрасте 3-4 недель и скоро они начнут размножаться и станут основателями линии, которую мы будем размножать и передавать в другие организации для того, чтобы ускорить исследования по COVID-19 … Мы планируем, что мы можем в сентябре начать выдавать животных. Им физически два месяца надо, чтобы размножиться», — отметил Баттулин.