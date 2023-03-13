Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения родины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Китай наращивает военные расходы, чтобы вытеснить США из своих территориальных вод и проецировать силу за пределы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Отношения Китая и США обострились из-за конкуренции в АТР и нарастании противоречий между Тайванем и Китаем.