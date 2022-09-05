Председатель Китая Си Цзиньпин посетит 14 сентября Казахстан с официальным визитом, который станет его первой поездкой за рубеж с момента начала пандемии коронавируса. Об этом рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Sputnik Казахстан.

«По приглашению главы государства 14 сентября планируется государственный визит председателя КНР в Казахстан. В рамках визита планируются двусторонние переговоры между главами двух государств, а также будут подписаны двусторонние документы», — сказал Смадияров. Он добавил, что визит Си направлен на углубление стратегического партнерства двух стран и развитие политического, экономического и культурного сотрудничества.