Президент Михаил Кавелашвили посетит Азербайджан 15-16 апреля – эта поездка станет его первым зарубежным визитом после инаугурации в конце 2024 года. Информацию об этом распространила его пресс-служба.

Детали визита Кавелашвили обсудил сегодня на встрече с новым послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.

Президент отметил важность поддержания стабильности в регионе пна фоне родолжающихся конфликтов, тарифных войн и геополитической напряженности в мире.

Стороны выразили готовность сделать стратегическое партнерство двух стран более динамичным.

Ранее советник Кавелашвили по международным отношениям Лука Эхвая сообщал, что после Азербайджана президент отправится в Армению.